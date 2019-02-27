Общество

Устраивать смотрины невест принято во второй день масленичной недели

Второй день масленичной недели, вторник, называется «Заигрыши». В этот день происходили смотрины невест.

С этого дня начинались развлечения: катания на санях, а также народные гулянья и всевозможные представления. Во второй день нужно хоть раз съехать с горки, иначе можно обидеть Масленицу. В больших деревянных балаганах давали представления, как правило, во главе с Петрушкой и специальным масленичным дедом. На улицах повсюду попадались большие группы ряженых, наряженных в маски и разъезжавших по знакомым домам. В этих домах они совершенно экспромтом устраивали веселые домашние представления. Большими компаниями молодежь каталась по городу, верхом на тройках или же на простых деревенских розвальнях.

В Пскове в рамках празднования Масленицы в «Доме ремесел» на улице Некрасова, 8, с 26 февраля открыта выставка «Масленичный сувенир», а 7 марта в 18.00 в Псковском областном центре народного творчества, на улице Некрасова, 10, состоится Молодежная масленичная вечерка. В 13.00 в день окончания Масленицы, 10 марта, псковичи посетят гуляние «Широкая Масленица», которое пройдет на Октябрьской площади и в Детском парке, а в 16.00 состоится традиционное сжигание чучела.

Напомним, посещение праздничных мероприятий, посвящённых проводам зимы и Масленичным гуляниям в Псковской области, вошло в список 10 лучших путешествий по России в марте 2019 года.