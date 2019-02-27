Общество

Как выбрать цветы к 8 марта, рассказал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор в преддверии Международного женского дня посоветовал россиянам выбирать цветы с полураскрытыми бутонами, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, следует также обратить внимание на стебель цветка. Хорошим признаком при выборе роз будет наличие «рубашки» или «рубашечного листа» - нижних, более толстых и грубых лепестков, обнимающих бутон. Если оттянуть лепесток свежего цветка, он вернется на место и примет прежнюю форму. В ведомстве отметили, что наличие искусственных украшений может отвлекать внимание от свежести цветов, передает РИА Новости.

Специалисты Роспотребнадзора также посоветовали не оставлять цветы надолго без воды. Для продления жизни букета следует исключить резкие перепады температур, стебли цветов следует подрезать дома, даже если продавец уже сделал это в магазине. Согласно рекомендациям, нижние листья следует удалить, даже если они выглядят свежими. Находясь под водой, они будут гнить и станут средой для размножения гнилостных бактерий.

Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Большинство растений не должны находиться в одной вазе с розами, ландышами и рододендронами. Продлить жизнь букета сможет веточка туи, а роз, тюльпанов и гвоздик - щепотка сахара, добавляется в сообщении.