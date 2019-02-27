Общество

В Великих Луках пройдет конкурс эстрадного вокала «Многоголосье-2019»

В великолукском Доме культуры Ленинского комсомола состоится четырехдневный мультиформатный арт-проект, в рамках которого великолучане и гости города увидят выступления многих известных музыкантов, познакомятся с неординарными личностями из творческой среды, узнают новые имена талантливых исполнителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, одним из важных этапов мероприятия является открытый международный конкурс эстрадного вокала «Многоголосье – 2019», где участие сможет принять любой человек, у которого есть желание не только продемонстрировать свой вокальный талант.

Выявить таланты у людей, которые до этого, возможно, даже никогда не выступали на большой сцене и дать им дорогу в дальнейшую творческую жизнь – одна из важнейших целей этих уважаемых людей. В этом году в составе жюри конкурса будут: актриса театра и кино, педагог по голосо-речевому тренингу Наталья Муравьевская, руководители студии эстрадного вокала «Терминал» Александр Яровой и студии эстрадного вокала «Соло» Светлана Фетисова , педагог по вокалу, руководитель народного театра песни «Просторы» Аркадий Кириллов и другие.



Сам конкурс пройдет в три этапа. До 10 марта нужно подать заявку на электронную почту, 22 и 23 марта в концертном зале ДК ЛК начинается очный конкурс. Завершится проект финальным конкурсным концертом 24 марта в 12:00, на котором жюри определит лауреатов конкурса. А затем лауреаты фестиваля и обладатели специальных призов примут участие в Гала-концерте фестиваля, который состоится 24 марта в 17.00 в ДК ЛК.