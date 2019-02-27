Общество

Как проверить аттестат кадастрового инженера, рассказал псковский Росреестр

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что кадастровые инженеры – это физические лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, имеющие действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера и проводящие работы по подготовке документов, содержащих необходимые для государственного кадастрового учета сведения о недвижимом имуществе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства узнать квалификацию кадастрового инженера и наличие у него действующего аттестата перед заключением договора на выполнение работ возможно с помощью государственного реестра кадастровых инженеров, который размещен на портале Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Электронные услуги и сервисы» во вкладке «Реестр кадастровых инженеров». Услуга по проверке предоставляется бесплатно и не требует какой- либо регистрации.

С помощью данного электронного ресурса можно получить сведения о каждом кадастровом инженере допущенном к работе по специальности, а в случае исключения специалиста из списка – запись, указывающую на аннулирование квалификационного аттестата.

Кроме того, возможности сервиса позволяют узнать контактную информацию о кадастровом инженере, номер и дату выдачи его квалификационного аттестата и ознакомиться с итогами индивидуальной профессиональной деятельности специалиста- количестве решений об осуществлении кадастрового учета по подготовленным инженером документам, количестве решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, а также количестве решений о необходимости устранения кадастровых ошибок в сведениях, связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при определении местоположения границ недвижимости.