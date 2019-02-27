Общество

Прокуратура: В Пустошкинском районе не обеспечено надлежащее состояние противопожарных гидрантов

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку исполнения органами местного самоуправления требований пожарной безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение положений ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» администрацией городского поселения «Пустошка» не обеспечено надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения (гидрантов) на территории районного центра.

Так, ни один из 10 пожарных водоемов, расположенных в границах городского поселения «Пустошка», не пригоден для забора воды в зимний период (не имеется подъездов к водоему, не очищены от снега).

В этой связи прокурором района в адрес главы администрации городского поселения направлено представление с требованием незамедлительного устранении выявленных нарушений закона.

Материал прокурорской проверки направлен в контролирующий орган для решения вопроса о привлечении должностного лица к административной ответственности.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находятся на контроле в прокуратуры района.