Общество

Минюст напоминает руководителям некоммерческих организаций о сдаче отчетности

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области напоминает руководителям некоммерческих организаций, что некоммерческие организации всех организационно-правовых форм должны предоставить отчеты о своей деятельности за 2018 год по формам, утвержденным приказом министерства юстиции Российской Федерации, в срок не позднее 15 апреля 2019 года, сообщает управление Минюста России по Псковской области.

Отчетность общественных объединений включает в себя: информационное письмо о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц и отчет по форме № ОН 0003 - информация об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании. Если в отчётном периоде общественное объединение не получало денежных средств от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, то форма № ОН 0003 представляется с прочерками или нулями.

Для того, чтоб сдать отчетность иных некоммерческих организаций: некоммерческие организации, учредителями которых не являются иностранные граждане и организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в Управление заявление о соответствии некоммерческой организации пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и о продолжении деятельности.

Иные некоммерческие организации, за исключением указанных выше, обязаны представлять: отчет по форме № ОН 0001 - отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, отчет по форме № ОН 0002 - о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Среди способов представления отчетности несколько вариантов:

1. Представляются лично по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, д. 4, 1 этаж, кабинет № 4, отдел по делам некоммерческих организаций.

2. Направляются почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д.4.

3. Путем размещения на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru) или официальные сайт Управления (www.to60.minjust.ru) в сети Интернет в порядке, предусмотренном приказом Минюста России «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций».

За непредставление либо несвоевременное представление отчётов в установленный срок в отношении некоммерческих организаций будут применены меры административного воздействия в соответствии со ст. 19.7. КОАП РФ.

Телефон для справок: 56-66-26.