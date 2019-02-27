Общество

В Дедовичском районе отмечают 77-ю годовщину отправки продуктового обоза в блокадный Ленинград

Во вторник, 5 марта, в Дедовичском районе отмечают 77-ю годовщину отправки первого обоза с продовольствием в блокадный Ленинград. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

Основные мероприятия развернутся в деревне Нивки, откуда в осажденный город стартовали первые продовольственные подводы. У памятного знака пройдет традиционный памятный митинг, после чего будет отслужена панихида в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

По традиции в этот день из деревни стартует и «лыжный десант», который пройдет по местам партизанской славы. Учащиеся дедовичских школ, жители муниципального образования в общей сложности преодолеют около 10 километров.

Легендарный продовольственный обоз из 161 подводы из деревни Нивки в блокадный Ленинград ушел весной 1942 года. Всего в Партизанском крае, в тылу оккупированной немцами территории, собрали 223 подводы, груженые 28 тоннами муки и 14 тоннами зерна. Обоз собирали партизаны и жители ближайших деревень, которые сами тогда голодали.

Продовольственный обоз преодолел линию фронта и 120 километров двигался в тылу врага. На станции Черный Дор продовольствие погрузили в вагоны и отправили в Тихвин. Уже оттуда на полуторках через Ладогу бесценный груз доставили в блокадный Ленинград.

Дедовичский район был центром Партизанского края, который занимал территорию более 9,6 тыс. кв. километров в глубоком немецком тылу. Основным боевым соединением партизан была вторая ленинградская партизанская бригада, в которой сражались около двух тысяч человек. Край насчитывал 400 сел и деревень, население которых жило по советским законам, объединенное в 170 колхозов. Партизанский край представлял собой неправильный прямоугольник между поселком Дно, Бежаницами, Холмом и Старой Руссой, включая часть новгородских земель.

Напомним, что в 2017 году указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Дедовичскому району было присвоено почетное звание «Край партизанской славы».