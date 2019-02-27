Общество

В Пскове в Масленицу изменятся схемы движения автобусов

В Пскове в Масленицу, 10 марта, изменятся схемы движения городских автобусов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в «Псковпассажиравтотрансе».

В связи с проведением городских праздничных мероприятий «Масленица - 2019» в период с 08.00 до 19.00 закрывается движение общественного транспорта по Октябрьской площади, улицы Советской от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова.

Так, 10 марта автобусы маршрутов № 4, № 17, № 116 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, Дамбе, площади Победы, улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 3 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, площади Ленина с поворотом на Запсковье, улице Труда, улице Текстильной, улице Алтаева, улице Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья будут следовать по улице Коммунальной, улице Максима Горького через Дамбу, площади Победы, улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрутов № 115, № 122, № 126, № 129, № 130 с Автовокзала следуют по улице Яна Фабрициуса, площади Победы (с остановкой), через Дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении - с Рижского проспекта по улице Максима Горького, Дамбе, площади Победы (с остановкой), улице Яна Фабрициуса на Автовокзал.

Автобус маршрута № 109 от Автовокзала будет следовать к Летнему саду с поворотом на улицу Кузнецкую, далее - по улицам Инженерной, Алтаева, Архив, улице Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее - по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 19 с Цементного склада будет следовать через площадь Победы, улицу Яна Фабрициуса на Вокзал, а от Вокзала - по улице Яна Фабрициуса, площади Победы на Цементный склад.

Автобусы маршрута № 11 будет следовать с улицы Звёздной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее - по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 1 будет следовать со Снятной горы по улице Ижорского батальона, улице Леона Поземского с поворотом у церкви Косьмы и Домиана на улицу Труда. Далее - по улице Текстильной, улице Алтаева, улице Инженерной с выездом к «Летнему саду» и по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрутов № 8, № 8А будет следовать через площадь Победы, улицу Яна Фабрициуса на Вокзал, а от Вокзала - по улице Яна Фабрициуса, площади Победы, улице Яна Райниса.

Автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 будут следовать по улице Вокзальной, улице Яна Фабрициуса, площади Победы, улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов № 22, № 25, № 30, № 114, № 118, № 121, № 124, № 127, № 142 - будут следовать без изменения схемы движения.