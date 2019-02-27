Общество

Волонтерский отряд колледжа искусств принял участие в форуме «Доброволье.60»

Волонтерский отряд Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова принял участие в V молодёжном форуме волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Организаторами форума выступили управление общественных проектов и молодежной политики Псковской области, комитет образования Псковской области, управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, Псковская областная организация ООО «Российский Союз Молодежи» и Псковский областной центр медицинский профилактики, реабилитационный центр «Ручей».

Почти 100 молодых людей из различных районов Псковской области, в числе которых студенты колледжа Дарья Ямщикова, Светлана Авотень, Даниил Афанасьев, Василий Чепелов, Елизавета Андреева, обменивались опытом ведения здорового образа жизни, обсуждали актуальные социальные проблемы.

Как рассказали участники форума, программа была очень насыщенной лекциями, презентациями, мастер-классами. Ребята участвовали в работе площадок «Проектная деятельность. От идеи до реализации», «Профилактика ПАВ», «Формирование навыков общения в волонтерской деятельности», «Лидерство», в командной игре «Антивирусная эстафета», финальном флешмобе, встрече с представителем Федерального агентства по делам молодежи, координатором региональных проектов Кириллом Литвицким.

Большое впечатление на студентов произвел показ социальной драмы «И не надо быть Богом», в которой актеры - подростки призывают зрителей слушать и слышать друг друга, понимать и поддерживать тех, кто рядом.

По словам Елизаветы Андреевой, дни, проведенные на форуме, стали незабываемыми для всех участников. Многие ребята из разных отрядов подружились, стали более активными и открытыми.