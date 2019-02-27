Общество

В Пскове завершилась акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»

В течение двух месяцев в Псковской области проводилась акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». В различных мероприятиях, проводимых в 22 муниципалитетах в рамках акции - спортивных праздниках и встречах со спортсменами и тренерами, соревнованиях среди семейных команд, приняли участие около 2,5 тысяч человек. В конкурсе по созданию информационных материалов по внедрению ВФСК ГТО среди образовательных организаций и учащихся участвовали более 80 образовательных учреждений и около 3,5 тысяч школьников.

Завершением акции стал спортивный праздник, состоявшийся в Пскове. Участников приветствовали председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников, уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова и региональный посол ГТО.

20 семейных команд соревновались в эстафетах, а также в прыжках в длину с места и в поднимании туловища из положения лежа на спине. Гвоздем программы стала эстафета для отцов – «Папа может!» и показательные выступления учащихся отделения художественной гимнастики и спортивной аэробики ДООСЦ «Юность». Болельщики смогли поучаствовать в спортивной викторине и посмотреть лучшие рисунки псковских школьников на тему «ГТО всей семьей» и «Папа может!».

Призерами соревнований среди семей с детьми 10 лет и младше стали: 1 место – семья Яцко, 2 место – семья Артюхович, 3 место – семья Кононовых. Среди семей с детьми 11-14 лет 1 место завоевала семья Андреевых-Абдулаевых, 2 место – семья Григорьевых, а 3 место – семья Мецканюк.

В эстафете «Папа может!» победил Денис Кононов, 2 место занял Валерий Яковлев, 3 место – Алексей Артюхович

Команды-призеры получили кубки и медали, всем семьям были вручены дипломы участников акции.