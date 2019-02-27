Общество

Отчетно-выборное собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований области» проходит в Пскове

Отчетно-выборное собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» проходит в ГКЦ Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии участвуют 115 человек. В числе присутствующих - вице-губернатор Псковской области Николай Цветков, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, председатель законодательного комитета областного Собрания Владимир Яников и главы муниципальных образований региона.

В повестку встречи включены 10 вопросов. Так, присутствующие заслушают отчет о работе правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», изберут председателя ассоциации, заместителя ассоциации, ревизионную комиссию.

Ожидается, что позже к собранию присоединится губернатор региона Михаил Ведерников.