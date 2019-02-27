Общество

Главврач перинатального центра: На Северо-Западе у нас один из самых низких показателей младенческой смертности

В Псковском перинатальном центре один из самых низких показателей младенческой смертности по Северо-Западному федеральному округу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в пресс-центре ПЛН сообщил главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк.

«Младенческая смертность - это смерть ребенка, которому не исполнился год. За 2018 год у нас показатель такой смертности - 3,6 промилле. Это очень хороший показатель, в Северо-Западном федеральном округе мы уступаем только Санкт-Петербургу. Такой результат - это показатель работы службы, правильный подбор врачей».