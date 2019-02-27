Общество

Яблоки неустановленного происхождения, ввезенные на территорию Псковской области объездным путем, уничтожены

В городе Себеж Псковской области сотрудники территориального управления Россельхознадзора на полигоне ТБО уничтожили 8,5 тонн свежих яблок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Ранее должностными лицами управления в результате совместных мероприятий с сотрудниками псковской таможни было задержано автомобильное транспортное средство, осуществлявшее незаконный ввоз продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. Товар перемещался с территории Республики Беларусь, в объезд пункта приема уведомлений «Долосцы».

При проведении досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена партия яблок неустановленного происхождения.

Продукция изъята из оборота и уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела вынесено постановление об административном правонарушении с назначением наказания в виде штрафа.