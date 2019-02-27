Общество

Специалисты инспекции труда псковского облсовпрофа помогли сохранить льготы работникам медсанчасти УВД

Объединенный комитет профсоюзных организаций УМВД России по Псковской области (ОКП) поблагодарил инспекцию труда псковского облсовпрофа за помощь в защите прав и интересов членов профсоюза – работников ФКУЗ «Медико-санитарная часть министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе профсоюза.

В письме, направленном председателем объединенного комитета Ларисой Прокоповой в адрес председателя областного профобъединения Ульяны Михайловой, отмечается, что в ноябре 2017 года после проведения в учреждении специальной оценки условий труда 66 медиков были лишены льгот и компенсаций за работу во вредных условиях. В связи с этим члены профсоюза неоднократно обращались в инспекцию труда Псковского облсовпрофа за юридическими консультациями и поддержкой, и всегда получали квалифицированную помощь, отмечается в письме. По словам Ларисы Прокоповой, специалисты инспекции труда облсовпрофа наладили тесное взаимодействие с государственным комитетом Псковской области по труду и занятости населения, а также с государственной инспекцией труда в Псковской области: «Не считаясь с личным временем, держала на контроле ситуацию главный технический инспектор Елена Никифорова. В процессе взаимодействия с государственной инспекцией труда Псковской области существенную помощь оказала главный правовой инспектор труда Наталья Лепаловская. Успешно оказаны квалифицированные услуги по предоставлению интересов работников в суде руководителем инспекции Андреем Стегнием».

В объединенном комитете профсоюзных организаций УМВД России по Псковской области считают, что специалисты облсовпрофа продемонстрировали профессионализм, грамотность, отличное знание права и умение его применять. «Оказанная юридическая поддержка помогла работникам МСЧ добиться проведения внеплановой специальной оценки условий труда и сохранения льгот и компенсаций до её проведения», — говорится в заключение письма.

Члена профсоюза выразили признательность специалистам инспекции труда Псковского облсовпрофа за эффективную работу и надежду на дальнейшее успешное сотрудничество.