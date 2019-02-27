Общество

Юрий Ильин: Главная задача Совета муниципальных образований Псковской области - сплотить муниципальное сообщество

Главная задача Совета муниципальных образований Псковской области - сплотить муниципальное сообщество. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил экс-председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Юрий Ильин, выступая на Отчетно-выборном собрании Совета с отчетом о работе в 2018 году (на тот момент еще в статусе председателя - ред.).

Так, по его словам, главной целью объединения традиционно являлась защита интересов муниципальных образований региона при определении приоритетов, мониторинг по выявлению проблем муниципальных образований, направление информации в госорганы для оказания помощи районам, реализация мероприятий в рамках соглашений о сотрудничестве с прокуратурой, МЧС, ВСМС и общественной палаты.

Юрий Ильин высоко оценил уровень взаимодействия с органами власти Псковской области и ее готовность оперативно реагировать на проблемы муниципалитета.

«Главная задача - сплотить муниципальное сообщество, выработать единые подходы к решению проблем, вооружить муниципальные кадры знаниями», - отметил он

По итогам его доклада слово взял глава Пскова Иван Цецерский. Он высоко оценил работу Юрия Ильина.

Напомним, новым председателем ассоциации сегодня избрана глава Красногородского района Валентина Понизовская.