Общество

Более 20 псковичей получили телефонные консультации по пенсионным вопросам с использованием кодового слова в январе

Клиентские службы пенсионного фонда в городе Пскове и Псковском районе продолжают консультировать граждан по телефону с использованием кодового слова. Оно дает возможность получать консультацию по телефону с использованием персональных данных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ПФР по Псковской области.

В прошлом году управление приняло 685 заявлений о консультировании по телефону с использованием кодового слова, подробную консультацию по телефону получили 469 человек.

В январе 2019 года принято 49 заявления от граждан, 21 человек уже получил консультации.

Напомним, по телефону горячей линии, который работает в каждой клиентской службе управления, все желающие могут получить консультацию специалиста ПФР по общим вопросам реализации пенсионного законодательства. По частным вопросам, касающимся персональных данных человека, нужно обращаться за консультацией непосредственно в клиентскую службу, либо задавать вопрос через онлайн приемную сайта ПФР.

Тем же, кто оформил (подтвердил заявлением) в пенсионном фонде данные о своем кодовом слове, достаточно позвонить по телефону горячей линии ПФР, назвать идентификационные данные (фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность), свое кодовое слово и получить любую консультацию по реализации пенсионного законодательства, включая использование своих персональных данных.