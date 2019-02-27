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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

05.03.2019 13:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Речь в прямом эфире пойдет об итогах состоявшейся на прошлой неделе сессии областного Собрания, обсуждении в рамках парламентского часа «мусорной» реформы, а также других актуальных вопросах общественной и политической жизни Псковской области.

Ведет эфир главный редактор радиостанции Максим Костиков.

Если у вас есть вопросы или вы хотели бы высказать свое мнение по обсуждаемым темам - звоните. Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена.

Теги: #эхо москвы в пскове #Дом Советов
Источник: Псковская Лента Новостей
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