Общество

Финансовая задолженность Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» по итогам 2018 года выросла на 44%

Финансовая задолженность Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» по итогам 2018 года выросла на 44%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на Отчетно-выборном собрании ассоциации председатель ревизионной комиссии ассоциации, глава Новоржевского района Михаил Пашков, выступая с отчетом об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2018 год.

По его словам, в прошлом году в ассоциацию поступило членских взносов на 26% меньше, чем в 2017 году - 1 млн 258,5 ты рублей. За три года задолженность Совета составила 1 млн 664 тыс. рублей, в том числе только за 2018 год долг составил 926,5 тыс. рублей.

Самую большую задолженность имеют администрация Пскова с Псковской гордумой - 500 тыс. рублей и Великолукская гордума - 445 тыс. рублей. По 150 тыс. рублей задолжали Печорский и Себежский районы, 140 тыс. - Псковский.

Также Михаил Пашков высказал мнение, что ассоциация недорабатывает в плане консолидации глав районов и поселений. «Ощущение, что мы каждый работаем сами по себе, варимся в собственном соку. Это неправильно», - подчеркнул он

Также члены ассоциации избрали новый состав ревизионной комиссии в составе трех человек. Возглавила комиссию глава Псковского района Наталья Федорова.