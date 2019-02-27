Общество

Александр Котов: Совет глав муниципальных образований Псковской области обладает широким потенциалом

Совет глав муниципальных образований Псковской области - широкий представительный орган, обладающий широким потенциалом. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на отчетно-выборном Собрании данной ассоциации высказал спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

Он подчеркнул, что ассоциация «Совет глав муниципальных образований Псковской области» имеет многолетнюю историю. Первоначально ее представляли главы районов. После начала реализации реформы МСУ ассоциация расширила свой состав за счет глав сельских и городских поселений. «Теперь это уже широкий представительный орган, обладающий большим потенциалом», - констатировал спикер регионального парламента.

Александр Котов также подчеркнул, что органы местного самоуправления сложно представить в отрыве от госвласти. Также трудно представить, что органы исполнительной и законодательной власти смогу работать в отрыве от муниципальной власти.

«Совет глав муниципальных образований - серьезный инструмент, которым надо умело пользоваться. Важно, чтобы он работал конструктивно, и чтобы голос местного самоуправления был услышан», - отметил спикер регионального парламента.

Кроме того, Александр Котов отметил пагубность тенденции негативного отношения к чиновникам, которая сформировалась в последнее время в обществе, - что все чиновники - заведомо мошенники и преступники. «На самом деле это не так. Как в любом обществе, есть люди недобросовестные, но абсолютное большинство чиновников - это люди, которые бескорыстно работают и со всей ответственностью», - отметил спикер регионального парламента.

Членам Совета он пожелал доброго здоровья, успехов и удачи, а в целом ассоциации - стать представительным органом МСУ, который будут слышать чаяния жителей муниципальных образований и который сможет рассчитывать на реакцию областных властей.