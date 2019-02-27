Общество

Главврач Псковского перинатального центра: Доула сможет работать у нас на родах, если к нам трудоустроится

Доула сможет работать с роженицами Псковского перинатального центра, если в нем трудоустроиться. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в пресс-центре ПЛН сообщил главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк.

«По законам нашего государства, на партнерских родах, кроме самой рожающей, может присутствовать лишь ее муж, что бывает нечасто, и дети. Остальным - нельзя, даже платно. Поэтому доула сможет у нас оказывать свои услуги лишь в том случае, если к нам трудоустроится. Мы готовы принять такого специалиста на работу», - отметил Сергей Сукманюк.