Общество

Специалисты «Псковэнерго» помогли оперативно восстановить электроснабжение на Завеличье в Пскове

Работники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» помогли восстановить электроснабжение части города Пскова на Завеличье, прерванное из-за повреждения на кабельной линии 10 кВ одной из псковских управляющих компаний. Как пояснили в РЭС №5 «Северных электрических сетей», эта линия задействована в схеме электроснабжения и потребителей «Псковэнерго». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Инцидент произошел вечером 4 марта в 22.29 и коснулся участков улиц Владимирская и Никольская. После выявления аварийного участка сети, находящегося на балансе сторонней организации, оперативный персонал «Псковэнерго» произвел необходимые переключения. В течение двух часов все потребители были запитаны по резервным схемам.

«Псковэнерго» предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования необходимо сообщать на телефон «горячей линии» (8112) 597-999 или единый телефон МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).