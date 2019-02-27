Общество

На ж/д путях в Новосокольническом районе не соблюдаются нормы технических требований по их содержанию

Великолукской транспортной прокуратурой в Новосокольнической дистанции пути октябрьской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, в ходе которой выявлены нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Установлено, что на железнодорожных путях общего пользования на станции Гущино не соблюдаются нормы технических требований по их содержанию.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой в отношении ответственного лица указанной дистанции возбуждено дело об административном правонарушении.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются.