Общество

Михаил Ведерников: Работу Совета глав муниципальных образований Псковской области нужно перестроить под новые задачи

Работу Совета глав муниципальных образований Псковской области нужно перестроить под новые задачи. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил на Отчетно-выборном собрании ассоциации «Совет глав муниципальных образований Псковской области» 5 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Совет глав муниципальных образований Псковской области уже 24 года выступает эффективной площадкой взаимодействия органов МСУ и госвласти, важнейшим инструментом формирования комплексного подхода к развитию муниципалитетов и защиты их интересов, - отметил губернатор. - Новому председателю Совета предстоит организовать эту работу и синхронизировать ее с выполнением стоящих задач, в частности, поручений президента».

Он поздравил с назначением Валентину Понизовскую и выразил уверенность, что у нее все получится в такой ответственный период. Кроме того, он поблагодарил за работу прежнего председателя ассоциации Юрия Ильина. «Никаких нареканий к работе ассоциации у меня нет, вы завершили такой важный период работы ассоциации, а теперь работу нужно перестроить под новые задачи», - добавил губернатор. Также он вручил Юрию Ильину почетную грамоту губернатора Псковской области.

В числе задач местного самоуправления на текущий год он назвал создание ТОСов. Так, на сегодняшний день их в регионе создано 41, а в этом планируется создать еще 20. Из бюджета области будет выделено необходимое финансирование.

В числе задач он также отметил поддержку общественных организаций, которые есть в муниципальных образованиях региона, в том числе за счет грантовой поддержки. Губернатор поручил провести аудит всех общественных организаций. «Активным надо помогать, а неактивных, которые существуют формально, не спешите закрывать», - отметил губернатор, предложив им дать шанс тоже проявить себя и участвовать в грантах. Также он отметил важность сохранения связи органов власти с общественным организациям, поскольку благодаря им на территории региона уже реализованы многие успешные проекты, в частности, по спорту.

Отдельное внимание губернатор призвал уделить партийным проектам.