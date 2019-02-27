Общество

Украсить флагами Псковской области административные здания в районах призвал губернатор

Украсить флагами Псковской области административные здания в муниципальных образованиях призвал губернатор региона Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на Отчетно-выборном собрании ассоциации «Совет глав муниципальных образований Псковской области» 5 марта.

Губернатор напомнил, что 1 марта состоялась церемония вручения свидетельства о регистрации символов - флага и герба Псковской области. Всем главам муниципальных образований уже выданы комплекты.

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«Я считаю, было бы правильным, если бы на административных зданиях органов местного самоуправления, на зданиях учреждений появились флаги. Мы заказали достаточное число уличных флагов для проведения массовых акций и мероприятий, в частности на 1 мая и День Победы. Будет правильно, чтобы символы Псковской области присутствовали на таких мероприятиях». - заключил Михаил Ведерников.