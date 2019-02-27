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Общество

Украсить флагами Псковской области административные здания в районах призвал губернатор

05.03.2019 13:08|ПсковКомментариев: 1

Украсить флагами Псковской области административные здания в муниципальных образованиях призвал губернатор региона Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на Отчетно-выборном собрании ассоциации «Совет глав муниципальных образований Псковской области» 5 марта.

Губернатор напомнил, что 1 марта состоялась церемония вручения свидетельства о регистрации символов - флага и герба Псковской области. Всем главам муниципальных образований уже выданы комплекты.

«Я считаю, было бы правильным, если бы на административных зданиях органов местного самоуправления, на зданиях учреждений появились флаги. Мы заказали достаточное число уличных флагов для проведения массовых акций и мероприятий, в частности на 1 мая и День Победы. Будет правильно, чтобы символы Псковской области присутствовали на таких мероприятиях». - заключил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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