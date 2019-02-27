Общество

Партпроект «Локомотивы роста» внес предложения по решению кадровой проблемы в Псковской области

Предложения по решению кадровой проблемы предприятий Псковской области озвучил региональный координатор партийного проекта «Локомотивы роста», депутат Госдумы и член фракции «Единой России» Александр Козловский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в ходе встречи с промышленниками, представителями профильных комитетов администрации региона, учреждений среднего профессионального образования (СПО) отмечалось, что формирование кадрового резерва – одна из основных задач развития экономики.

Козловский подчеркнул, что на сегодняшний день производству области требуются люди рабочих специальностей, предприятия испытывают «кадровый голод». Для изменения сложившейся ситуации, он предложил усилить сотрудничество промышленных предприятий и учреждений СПО.

«Необходимо наладить взаимодействие между учебным заведением и работодателем, - сказал парламентарий. - Эта связь должна быть реализована с первого года обучения будущих профессионалов в виде прохождения производственной практики на предприятиях, ведь не каждое учреждение СПО обладает необходимым оборудованием».



Также говорилось о необходимости готовить специалистов, осознающих важность работы по профессии, повышать престиж рабочих специальностей, зарплаты педагогов учреждений СПО и стипендии, внедрять интерактивные технологии обучения, заниматься качественным мониторингом образовательных программ СПО – они должны соотноситься с теми требованиями, которые предъявляют предприятия для молодых специалистов при приеме на работу, обратили внимание участники обсуждения.



«Как правильно обозначил в Послании Федеральному Собранию президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, «нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения», - продолжил разговор Козловский. - Для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновлённых учебных программ на всех уровнях профессионального образования. Мы надеемся, что подготовительный этап создания Совета по развитию кадрового потенциала региона при губернаторе Псковской области будет завершен, и эта стратегически важная структура начнет свою работу».

Партийный проект «Локомотивы роста» направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста. Одним из ключевых направлений является анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы. Оказание содействия в создании новых предприятий и производств, развитию частно-государственного партнерства, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также распространении лучших корпоративных практик для формирования инновационный среды. Проект «Локомотивы роста» способствует решению задач развития промышленности и укрепления экономики.