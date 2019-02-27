Общество

Проект «Помощь рядом» оказывает психологическую помощь людям, столкнувшимся с онкозаболеванием

Проект «Помощь рядом» автономной некоммерческой организации Служба психологически помощи населению «Дорога жизни», направленный на осуществление психологической помощи людям, столкнувшимся с онкозаболеванием, и их родственникам, поддержанный фондом президентских грантов, активно продолжает свою работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

За февраль в рамках проекта прошли очередные встречи школы пациента, группы психологической поддержки онкобольных и их родственников, психологические консультации. Постоянными участниками мероприятий проекта стали уже более тридцати человек.

В школе пациента было организовано две встречи. На первой, в качестве приглашенного эксперта, выступила Жанна Шлосберг, врач-кардиолог городской больницы. Она поделилась последними исследованиями в кардионкологии, рассказала о том, на какие показатели сердечно-сосудистой системы необходимо обращать внимание в процессе лечения от онкологического заболевания, подчеркнула важность регулярного наблюдения у кардиолога.

Основные рекомендации при сердечной недостаточности, предложенные доктором, следующие:

1. Придерживайтесь низкосолевой диеты.

2. Принимайте медикаменты так, как прописано.

3. Следите за симптомами и сообщайте врачу об изменении состояния.

4. Постарайтесь питаться сбалансировано, включая в рацион фрукты, овощи и достаточное количество легкоусвояемого белка из таких источников, как рыба и белое нежирное мясо птицы.

5. Бросьте курить.

6. Ограничьте прием алкоголя.

7. Не используйте препараты, о которых вы узнали из рекламы или со слов знакомых. Они могут нанести существенный урон не только вашему кошельку, но и здоровью.

8. Спите не менее 8 часов ежедневно и отдыхайте в течение дня, если это вам требуется.

9. Не забывайте о регулярных физических нагрузках. Регулярные физические нагрузки при сердечной недостаточности дают много положительных эффектов: укрепляют сердечную мышцу, улучшают циркуляцию крови и позволяют утилизировать кислород крови более эффективно, уменьшают симптоматику сердечной недостаточности, повышают выносливость, укрепляют мышечную и костную систему, позволяют снизить уровень стресса, тревожности и борются с депрессией, улучшают сон.

Психолог Елена Середа дала рекомендации, что делать, чтобы справиться с переживаниями: осознать свои негативные чувства, признать их, разрешить себе переживать и простить себя за эти чувства; признать чувства другого, понять и принять их и простить его за эти чувства.

В феврале также прошло три запланированных посещения психологами отделений онкологического диспансера, где желающие могли встретиться и обсудить волнующие их вопросы.

Пациенты диспансера практически единодушны во мнении, что одним из самых значимых ресурсов, помогающих и воодушевляющих на борьбу с болезнью, является общение их между собой, взаимопомощь, взаимоподдержка друг друга. Чтобы помочь им наладить связи и предоставить возможность общаться не только в пределах диспансера, психологи проекта организовали работу группы поддержки онкобольных с целью реализации их актуальной потребности. Многие откликнулись на эту инициативу и отметили важность подобных встреч, особенно между проводимыми курсами лечения и процедурами. Сеть взаимопомощи начинает работать, люди с готовностью откликаются на предложения встреч, поддерживают и помогают друг другу, что в свою очередь дает им возможность использования дополнительных ресурсов для того, чтобы справиться с недугом.

Напомним, что в рамках данного проекта каждый, кто столкнулся с онкозаболеванием может получить психологическую помощь бесплатно. Квалифицированные психологи готовы встретиться с вами на индивидуальных консультациях, в группе поддержки онкобольных и их родственников и школе пациента.

Записаться на консультацию и подробнее узнать о проекте можно по телефону +7 (900) 999-09-31 или в группе vk.com/onkopsk.