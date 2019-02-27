Общество

Эстонские власти возместят согражданам стоимость визового сбора при посещении российского приграничья

Министерство финансов Эстонии приступило к приему ходатайств о компенсации за российские визы гражданам республики, желающим посетить в этом году родственников, проживающих в приграничных Печорах (Псковская область РФ), Кингисеппе или Сланцах (оба - Ленинградская область) либо похороненных там.

Ходатайства о получении компенсации могут подавать эстонцы, местожительство которых, по данным Регистра народонаселения, находится в Эстонии и которые желают навестить супруга или супругу, или близких родственников, проживающих на приграничных территориях России, или посетить там места их захоронения, сообщили во вторник «Интерфаксу» в пресс-службе министерства.

«Я считаю важным, чтобы люди могли навещать своих родственников и захоронения прародителей и родственников по другую сторону границы. Это помогает сохранять связь поколений», - сказал министр государственного управления Янека Мягги, слова которого приводятся в сообщении для прессы.

Приграничными территориями со стороны РФ считаются город Печоры Печорского района, а также Крупская, Лавровская и Новоизборская волости, город Ивангород Кингисеппского района, Большелуцкая и Куземкинская волость или Загривская волость Сланцевского района.

Ходатайства о внесении в список получателей компенсации визового сбора можно подавать до 31 октября 2019 года, а ходатайства о компенсации уплаченного визового сбора - до 30 ноября 2019 года, подчеркнули в пресс-службе.

В этом году компенсация предоставляется на основании документов за визы, срок действия которых частично или полностью выпадает на ноябрь и декабрь 2018 года, а также за визы, срок действия которых частично или полностью выпадает на 2019 год. Максимальная сумма возмещения составляет в этом году 70 евро на одно ходатайствующее лицо.