Общество

Субсидии, выделяемые городу Пскову из федерального бюджета, планируется проводить через Федеральное казначейство

Субсидии, выделяемые городу Пскову из федерального бюджета, планируется проводить через Федеральное казначейство. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на Отчетно-выборном собрании ассоциации «Совет глав муниципальных образований Псковской области» вице-губернатор - председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова, освещая вопросы межбюджетных отношений в части финансирования органов местного самоуправления.

«Надеемся, город Псков перейдет на федеральное обслуживание. Губернатор встречался с руководством казначейства, и есть договоренность, что мы все субсидии сможем пропускать через Федеральное казначейство. В чем решение проблемы? Деньги не надо будет защищать и возвращать. Только дело будет за подрядчиком - правильно, вовремя и качественно сдавать документы. Надо будет четко смотреть документы подрядчиков, чтобы и проектно-сметная документация, и их отчеты соответствовали требованиям Федерального казначейства», - пояснила Татьяна Баринова, заверив власти Пскова, что областной финансовый комитет много лет работает с данной структурой, и она всегда идет навстречу и дает разъяснения по возникающим вопросам.

Также вице-губернатор призвала глав муниципалитетов своевременно внести изменения в бюджеты, связанные с получением субсидий на крупные работы. «Только треть смогла ответить, на что планирует потратить средства бюджета. Понимаю, что не все внесли поправки, но это надо сделать сегодня. Если прибавить конкурсные процедуры и время на изготовление ПСД, вы опять не освоите средства до конца года. Деньги большие, и их нужно использовать с толком - на газификацию, новые спортивные и детские площадки, на помощь гражданам», - пояснила Татьяна Баринова.

Кроме того, печальным она назвала тот факт, что не во всех районах в бюджете учтены деньги на выполнение майских указов президента в части выплаты зарплат (в сфере культуры и дополнительного образования). «В марте эти деньги обязательно должны быть включены в бюджеты», - подчеркнула она. «Если вы проводите финансирование по 1/12, это может привести к невыполнению «дорожных карт», а это уже ваша персональная ответственность по невыполнению майских указов президента», - заключила вице-губернатор.