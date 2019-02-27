Субсидии, выделяемые городу Пскову из федерального бюджета, планируется проводить через Федеральное казначейство. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на Отчетно-выборном собрании ассоциации «Совет глав муниципальных образований Псковской области» вице-губернатор - председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова, освещая вопросы межбюджетных отношений в части финансирования органов местного самоуправления.
«Надеемся, город Псков перейдет на федеральное обслуживание. Губернатор встречался с руководством казначейства, и есть договоренность, что мы все субсидии сможем пропускать через Федеральное казначейство. В чем решение проблемы? Деньги не надо будет защищать и возвращать. Только дело будет за подрядчиком - правильно, вовремя и качественно сдавать документы. Надо будет четко смотреть документы подрядчиков, чтобы и проектно-сметная документация, и их отчеты соответствовали требованиям Федерального казначейства», - пояснила Татьяна Баринова, заверив власти Пскова, что областной финансовый комитет много лет работает с данной структурой, и она всегда идет навстречу и дает разъяснения по возникающим вопросам.
Также вице-губернатор призвала глав муниципалитетов своевременно внести изменения в бюджеты, связанные с получением субсидий на крупные работы. «Только треть смогла ответить, на что планирует потратить средства бюджета. Понимаю, что не все внесли поправки, но это надо сделать сегодня. Если прибавить конкурсные процедуры и время на изготовление ПСД, вы опять не освоите средства до конца года. Деньги большие, и их нужно использовать с толком - на газификацию, новые спортивные и детские площадки, на помощь гражданам», - пояснила Татьяна Баринова.
Кроме того, печальным она назвала тот факт, что не во всех районах в бюджете учтены деньги на выполнение майских указов президента в части выплаты зарплат (в сфере культуры и дополнительного образования). «В марте эти деньги обязательно должны быть включены в бюджеты», - подчеркнула она. «Если вы проводите финансирование по 1/12, это может привести к невыполнению «дорожных карт», а это уже ваша персональная ответственность по невыполнению майских указов президента», - заключила вице-губернатор.