Общество

10 марта в парке отдыха поселка Бежаницы состоятся масленичные гуляния

10 марта, в воскресенье, в парке отдыха поселка Бежаницы состоятся народные масленичные гуляния. На праздник приглашаются все жители и гости поселка. В программе праздника с 11:00: торговля в парке отдыха, катание на лошадях на стадионе в парке отдыха, мастер-класс любительского объединения «Душа» в фойе дома культуры, конкурсы «Русская каша» и «Ой вы, блинчики-блины!» на самые вкусные блины и кашу у летней эстрады, сообщается на официальном сайте Бежаницкого района.

С 12:00 состоится театрализованное представление «Душа ли ты моя, Масленица!» на летней эстраде. В ходе представления состоятся дегустация блинов и каш, подведение итогов конкурсов, аттракцион «Ледяной столб»,танцевальный флешмоб и сожжение чучела «Масленицы» на костре.



