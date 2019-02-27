«Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО

В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прошел очередной выпуск программы «Дом Советов». Гостем эфира был председатель Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.
Разговор был посвящен итогам состоявшейся на прошлой неделе сессии областного Собрания, обсуждению в рамках парламентского часа «мусорной» реформы, а также другим актуальным вопросам общественной и политической жизни Псковской области.
Вел эфир главный редактор радиостанции Максим Костиков.