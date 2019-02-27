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Общество

В ПФР разъяснили, кто имеет право на выплаты из маткапитала

05.03.2019 15:43|ПсковКомментариев: 0

Одной из самых востребованных форм распоряжения о материнском капитале являются ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.

Так, за 2018 год и первые два месяца 2019 года Пенсионный фонд принял более 55 тысяч заявлений на выплаты из материнского капитала. Напомним, что право на получение выплат из средств маткапитала появилось в России с 1 января 2018 года. Воспользоваться им могут семьи с невысоким доходом.

Как поясняют в Пенсионном фонде для того, чтобы определить, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, необходимо разделить доходы родителей и детей за последний год на 12 месяцев и на количество членов семьи, включая второго ребенка. Если полученная сумма окажется меньше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, то можно оформлять выплату.

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. Все доходы должны быть подтверждены документально. Не надо подтверждать только те выплаты, которые идут через Пенсионный фонд.

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения ребенка и семья получит деньги за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев, выплата предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала, открытый в банке. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России или в МФЦ.

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона проживания и соответствует прожиточному минимуму ребенка в субъекте за второй квартал прошлого года. Так, в 2019 году размер выплаты равен прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года. Например, в Москве выплата составит около 14 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - около 11 тысяч в месяц.

Ежемесячная выплата предоставляется семье до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года, при этом первый выплатной период рассчитан на год, после чего нужно вновь подать заявление в Пенсионный фонд. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось 1,5 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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