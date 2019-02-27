Общество

В Пскове пройдут региональные юношеские военно-патриотические чтения, посвященные подвигу 6-ой роты

21-22 марта в Пскове пройдут ежегодные региональные юношеские военно-патриотические чтения, посвященные подвигу 6-ой роты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Чтения пройдут при поддержке академии ФСИН России и воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского.

21 марта: в академии ФСИН в 14.00 пройдет торжественное открытие чтений и заседание секций по темам «Вспомним всех поименно: псковичи в военных конфликтах конца ХХ - начала ХХI веков» и «Псковичи в Афганской войне»: К 40-летию начала Афганской войны (1979) и 30-летию вывода советских войск из республики Афганистан (1989)»; также в планах экскурсия по псковскому филиалу академии ФСИН и посещение выставки оружия.

22 марта: в социально-экономическом лицее №21 в 14.00 пройдет заседание секций «Псковичи - герои Отечественной войны 1812»: К 250-летию со дня рождения П.Х. Витгенштейна (1769-1843)» и «Музеи боевой славы о псковичах в военных конфликтах конца ХХ - начала ХХI веков»; также в программе подведение итогов областного конкурса творческих работ «Бой отвагу любит: Отечественная война 1812 год».

Подробнее о программах можно узнать здесь

Добавим, что региональные юношеские военно-патриотические чтения, посвященные подвигу 6-ой роты, проводятся ежегодно более 15 лет.