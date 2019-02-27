Общество

Александр Котов: В отношении реализации мусорной реформы люди справедливо возмущаются

Председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов считает, что в отношении хода реализации мусорной реформы жители Псковской области возмущаются абсолютно справедливо. Об этом Александр Котов рассказал в эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«В отношении реализации мусорной реформы люди справедливо возмущаются. Ведь не на всей территории области организован вывоз отходов, особенно сложно с этим в сельской местности, куда не приезжают мусоровозы. Кроме того, у жителей есть проблемы с квитанциями на оплату. Зачастую там присутствует неверная информация. К сожалению, у регионального оператора нет необходимой базы, но они сейчас работают, чтобы ее получить. К тому же, раньше твердые коммунальные отходы можно было утилизировать по звонку: люди звонили - к ним приезжали. Сейчас же региональный оператор не дает такой возможности, вывозит по графику, - отметил Александр Котов. - В связи с этим группа депутатов подготовила проект для органов исполнительной власти и регионального оператора. Что касается жителей, имеющих льготы на коммунальные услуги, то в отношении таких псковичей расчеты по вывозу мусора уже подготовлены, надо лишь выделить средства из бюджета. Соответствующий проект закона поступит в Собрание депутатов».

Кроме того, председатель Псковского областного Собрания добавил, что вопросы о вывозе мусора ведомство рассмотрит на сессии в мае.