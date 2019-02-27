Общество

Ученики псковской школы увидели спектакль о подростках

Социальную драму «И не надо быть Богом» увидели 4 марта ученики МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова» Пскова. Спектакль был показан в рамках проекта «Искусство против суицида», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПОООМС.

После показа спектакля последовал рефлексивный этап - интерактивное просветительское собрание для подростков и их родителей, которое провела психолог Галина Радкевич. Она пообщалась со школьниками о счастье, о самооценке, об отношениях их со сверстниками и родителями. А еще провела с участниками проекта тренинги по саморазвитию и личностному росту, а также представила пути выхода из стрессовых ситуаций.

В завершении мероприятия все получили буклеты об особенностях подросткового возраста, о социальных сетях и другие.

Сюжет спектакля - это несколько историй подростков, которые сталкиваются с проблемами, и переживают их гораздо тяжелее, чем взрослее люди. Герои рассказывают о своих трудностях сверстникам и показывают, что очень сильно нуждаются в поддержке.