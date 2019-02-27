Общество

В Псковском перинатальном центре планируют проводить экскурсии и сделать кафе

В Псковском перинатальном центре думают над тем, чтобы проводить по учреждению бесплатные экскурсии, а также организовать на 5-м этаже здания кафетерий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в пресс-центре ПЛН сообщил главный врач Псковского перинатального центра Сергей Сукманюк.

«У нас планируется ввести бесплатные экскурсии по перинатальному центру бесплатные, чтобы мамы знали, где будут рожать, - отметил Сергей Сукманюк. - Кроме того, у нас на 5-м этаже есть место для кафе. Буквально вчера приходила женщина, которая заинтересована, чтобы там появился кафетерий. Так что, возможно, скоро у нас будет продаваться горячее питание, для посетителей и сотрудников центра».