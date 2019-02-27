Общество

МЧС: С 8 марта выход на лед Псковского, Теплого и Чудского озер - запрещен

В связи с повышением температуры воздуха и начавшимся процессом таяния льда на Псковском, Теплом и Чудском озерах, а также в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, выход населения на лед этих озер с 8 марта будет запрещен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Соответствующее распоряжение за № 6 от 5 марта 2019 года приняла региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Документ подписан председателем комиссии, губернатором Псковской области Ведерниковым.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, специалистами МЧС будет осуществляться патрулирование водоемов. Также будет организована работа оперативных групп главного управления МЧС России по Псковской области во взаимодействии с УГИБДД Управления МВД России по Псковской области по дежурству на временных постах в населенных пунктах Неелово и Солоново, с целью информирования населения о запрете выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Поисково-спасательные отряды аварийно-спасательной службы области будут находиться в готовности к ведению спасательных работ на водных объектах Псковской области.