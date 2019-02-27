Общество

Губернатор приемным семьям: Вы даете то, что должно быть в жизни каждого ребенка - любовь и заботу

Традиционный Губернаторский прием для семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, состоялся во вторник, 5 марта, в большом зале администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отметив, что такие встречи уже стали доброй традицией, поблагодарил приемных родителей за благородный и ответственный труд, за социально значимое и богоугодное дело.

«Вы даете то, что должно быть в жизни каждого человека. Школа может научить, улица - закалить, но дать настоящую любовь, научить любить, заботится о ближнем, делиться может только семья. Мы ценим ваше неравнодушное отношение к детям, готовность придти им на помощь, дарить свое тепло и заботу», - обратился Михаил Ведерников к приглашенным.

Глава региона также заметил, что все больше жителей региона идут на такой ответственный шаг - усыновить или взять под опеку ребенка. «Это в первую очередь ваша заслуга. Низкий вам поклон», - добавил губернатор.

Почетными гостями торжественного мероприятия стали Тимур и Елена Кизяковы, которые на протяжении многих лет помогают региону в семейном устройстве детей-сирот. Многие дети, которые присутствовали на приеме, нашли любящую семью благодаря рубрике «У вас будет ребенок» телепрограммы «Когда все дома».

Михаил Ведерников выразил им признательность за плодотворное сотрудничество с Псковской областью и вручил почетные грамоты губернатора.

Телеведущий заметил, что своей телепрограммой уже больше 26 лет пытается убедить всех, что главная форма жизни - жизнь семейная. «В человеческой жизни два родителя, а у человеческого счастья - много. Благодарю всех, кто на Псковской земле приложил свою руку, душу к детскому счастью. Желаю, чтобы династии хороших людей на вашей земле продолжались бесконечно. Дети, выращенные рядом с вами, обязательно продолжат ваши благие дела», - отметил Тимур Кизяков, обращаясь к приемным родителям.

В ходе торжественного приема губернатор вручил награды и памятные подарки каждой приемной семье.

Команда проекта «Живем по-настоящему» Центра помощи детям Пскова также получила награду из рук уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой. В рамках проекта группа детей-сирот организует и проводит благотворительные акции для воспитанников различных социальных учреждений региона.

Ежегодно на торжественный прием приглашаются лучшие приемные семьи Псковской области, имеющие успешный опыт воспитания своих и приемных детей. Организацией мероприятия занимается комитет по социальной защите Псковской области при финансовой поддержке ПАО «Ростелеком».

Отметим, что Псковская область - один из лидеров семейного устройства. За 2018 год региональный банк детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократился на 14%. На начало 2018 года в нем было 257 детей, а на начало 2019 года - 225. В прошлом году семьи обрели 288 ребят.