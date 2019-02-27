Общество

Адвокат Василий Каштельянов рассказал студентам псковской академии ФСИН об особенностях своей профессии

Определиться с видом юридической деятельности для дальнейшего трудоустройства по окончании псковского филиала академии – основная цель мероприятий, проводимых для студентов факультета подготовки государственных и муниципальных служащих. Для этого в образовательной организации проходят встречи студентов с юристами-практиками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

На этот раз встреча состоялась с заведующим псковским городским филиалом областной коллегии адвокатов Василием Каштельяновым, который также является официальным представителем управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Псковской области.

Василий Каштельянов – адвокат с 25-летним стажем, поэтому обучающимся было интересно узнать у него об особенностях одной из самых востребованных профессий. Представитель областной коллегии адвокатов отметил, что прямыми обязанностями данного специалиста является представление и защита прав отдельных людей или организации в суде, а для этого необходимо быть экспертом в области права.

«Работа адвоката – одна из самых сложных, интеллектуально насыщенных и интересных, требующая постоянного самосовершенствования. В этой профессии важно быстро ориентироваться в ситуации, принимать решения, нужны ответственность и беспристрастность», – отметил Василий Каштельянов.

Студенты узнали об особенностях сдачи квалификационных экзаменах и кодексе профессиональной этики.

«Цикл встреч студентов с юристами-практиками обязательно продолжится, потому что обучающимся важно определиться с видом юридической деятельности в стенах образовательной организации и направить все свои усилия для освоения будущей профессии», – отметил декан факультета подготовки государственных и муниципальных служащих псковского филиала академии Юрий Пилявец.