Общество

Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе молодежных проектов по развитию регионов «Моя страна — моя Россия»

Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе молодежных проектов по развитию регионов «Моя страна — моя Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области.

Очные мероприятия конкурса пройдут в мае на площадке молодежного образовательного центра мастерской управления «Сенеж» и российской академии образования. Победители будут объявлены в июне на петербургском международном экономическом форуме. В числе призов: стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Участников также ждут образовательные лекции и семинары, на которых они узнают о навыках социально-экономического проектирования и практической реализации проектов.

Конкурс проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся и студентов, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет.

Организаторами конкурса «Моя страна — моя Россия» выступают общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы», АНО «Россия — страна возможностей», российская академия образования. Поддержку проекту оказывают министерство науки и высшего образования РФ, министерство просвещения РФ, федеральная служба по интеллектуальной собственности, фонд «Росконгресс», российское общество «Знание», национальный фонд подготовки кадров и федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

В 2019 году конкурс реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.

Чтобы стать участником, необходимо подготовить проект по одной или нескольким из 19 номинаций. Заявки принимаются до 10 апреля 2019 года на сайте www.moyastrana.ru.