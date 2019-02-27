Общество

Сотрудники УФСИН России по Псковской области провели урок мужества, посвященный памяти погибших в чеченской кампании

В Писковской средней школе, сотрудниками УФСИН России по Псковской области, был проведен урок мужества, посвященный памяти погибших в чеченской кампании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН по Псковской области.

На мероприятии присутствовали: сотрудники регионального УФСИН, представители администрации Псковского района, школьники и родственники погибших бойцов 6 роты.

Так, с торжественной речью, перед гостями выступила глава Псковского района Наталья Федорова. Кроме того, председатель Совета ветеранов УИС Псковской области Владимир Михайлов и сотрудник ОСН «Зубр» Виталий Цанда рассказали школьникам о создании ОСН «Зубр», об участии сотрудников отдела в боевых действиях и о сотруднике данного спецподразделения Алексее Ширяеве, погибшего при штурме села Комсосмольское, Чеченской республики, защищая интересы Российской Федерации.

После чего, на базе Писковской школы, прошел турнир по волейболу, памяти 6 роты, по окончании которого состоялось возложение цветов на могилы бойцов.