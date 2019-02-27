Общество

Умер российский конструктор Арнольд Селиванов

Умер советский и российский конструктор радиосистем для спутников и межпланетных станций Арнольд Селиванов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС и пресс-службу АО «Российские космические системы» (РКС), где он работал с 1960 года.

Ему было 83 года.

Отмечается, что Селиванов внес значительный вклад в развитие космических исследований. При его участии были выполнены разработки, которые позволили провести съемку обратной стороны Луны, получить первые снимки поверхности Луны и провести цветную съемку поверхности Марса с орбиты его искусственного спутника.

Селиванову были присвоены звания лауреата Ленинской и Государственной премий. Также он был награжден орденом Трудового красного знамени и другими ведомственными наградами.

Прощание с Селивановым пройдет 7 марта, в четверг, в морге главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко.