Общество

Автор послания потомкам в Поганкиных палатах приехал в Псков

Спустя 33 года Артем Конов снова побывал в Поганкиных палатах, где с коллегами заложил письмо для будущих поколений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском музее-заповеднике.

Артем Конов рассказал, что когда заканчивали обследование палат в 1985 году и уже начали разработку проекта реставрации, было жаль расставаться с домом и с исследованием, и тогда родилась идея с запиской в бутылке грядущим поколениям. «И мы видим снова эту записку. Это очень волнительно», - поделился впечатлениями автор послания.

«В послании мы просто пожелали всем продолжить исследования в будущем и получить какие-то новые результаты», - рассказал Конов.

Смотрите также Послание потомкам обнаружили в Поганкиных палатах

Напомним, что послание потомкам было найдено в ходе ремонтно-реставрационных работ в Поганкиных палатах в конце февраля 2019 года.