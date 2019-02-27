Общество

В апреле в Гдове сдадут многоквартирный дом для переселенцев из ветхого жилья

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 5 марта, провел рабочее совещание с главой Гдовского района Юрием Павловым по вопросу строительства в Гдове многоквартирного жилого дома по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Его участниками стали также руководитель подрядной организации Игорь Смирнов и жители Гдовского района, будущие переселенцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

Михаил Ведерников обратил внимание, что новый дом для переселенцев должен быть сдан еще в декабре, однако впоследствии сроки окончания строительства были отнесены на март. «Юрий Сергеевич, расскажите, как идет строительство, укладывается ли подрядчик в новый график? Имеют ли граждане доступ в строящееся здание, чтобы следить за качеством работ?» — обратился к главе Гдовского района губернатор.

Юрий Павлов доложил, что исполнение нового графика работ находится на контроле районной администрации. На сегодня завершены работы на фасаде, кровле, подключены системы электроснабжения и теплоснабжения, облицованы стены. Специалисты уже выполнили 50% внутренней отделки помещений. Сейчас на объекте трудятся 35 человек. Этого достаточно для того, чтобы закончить работы до конца марта, заверил глава района.

Присутствующие на совещании будущие жильцы выразили полное удовлетворение качеством строительных работ.

Подрядчик в свою очередь добавил, что еще на этапе проектирования были собраны предложения будущих жильцов дома о перепланировке помещений. Все пожелания граждан были учтены. Глава региона положительно оценил такой подход, но обратил внимание на необходимость своевременной и качественной проработки всех необходимых для согласования документов.

Михаил Ведерников также еще раз акцентировал внимание главы района и подрядчика на необходимости соблюдения сроков сдачи объекта и поставил задачу обеспечить полную готовность дома до конца марта.

Добавим, что в рамках федеральной программы по переселению граждан из ветхого жилья в Гдове будет расселено порядка 2 тыс. кв. метров ветхого жилья. Для переселенцев строится четырехэтажный жилой дом на 53 квартиры на улице Пограничной.

По окончании рабочего совещания состоялась двусторонняя рабочая встреча губернатора с главой Гдовского района, в рамках которой обсуждались и другие актуальные вопросы жизнедеятельности района.