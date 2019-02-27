Общество

В Псковской области пострадавшему в аварии на подводной лодке не выплачивают пенсию

Мужчине, пострадавшему в аварии на подводной лодке не выплачивают пенсию. Пскович приравнивается к «чернобыльцам», так как из-за аварии на подводной лодке Северного флота он получил сильное облучение, а его здоровью был нанесен непоправимый вред. Несмотря на это, Пенсионный фонд, Псковский городской суд, Псковский областной суд и даже Верховный суд отказывают ему в выплате пенсии на 10 лет раньше, чем положено. Об этом сообщается на сайте федерального социального проекта поддержки населения.

У военного есть на руках решение по аналогичному делу, где московский суд удовлетворил требования «чернобыльца» и выплатил пенсию, однако участнику действий особого риска никто ничего не может ответить.

Пострадавший просидел в командном пункте более суток, за стеной помещения был реактор, который превышал допустимую норму радиации в 1000 раз.

Врачи прогнозируют, что при самых лучших обстоятельствах мужчина проживет не более трех лет, но суды заставляют его ждать пенсию ещё 12 лет, чтобы получить то, что он заслужил по праву.