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Общество

В Росстате раскрыли сумму накоплений россиян

06.03.2019 08:15|ПсковКомментариев: 0

За 2018 год россияне накопили 3 трлн рублей, а общий объем сбережений достиг 33,6 трлн рублей. Это следует из данных Росстата, оказавшихся в распоряжении «Известий».

Отмечается, что за 2018 год накопить удалось на 9,4% больше, чем годом ранее. Неизменным осталось то, что граждане по-прежнему больше доверяют свои деньги банкам - на депозитах числится 22,3 трлн рублей. Остальное хранится в наличных и ценных бумагах.

Аналитики считают, что в текущем году объем накоплений будет еще больше - этому поспособствуют увеличивающиеся ставки по вкладам, а также рост инфляции, которая делает невыгодными крупные покупки. При этом хранить деньги эксперты рекомендуют на депозитах от года и желательно в валюте. К примеру, доллар за прошлый год подорожал на 13%, что более чем вдвое превысило доходность любого рублевого вклада.

Теги: #росстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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