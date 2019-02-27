Общество

В Пскове горничная в среднем зарабатывает 19 тыс. рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты горничных в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, горничная в этом городе в среднем получает 19 000 рублей, когда ее коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 35 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 29 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата горничных достигает следующих показателей: Тверь – 22 000 рублей, Великий Новгород – 19 000 рублей, Смоленск – 19 000 рублей, Ленинградская область – 24 000 рублей в месяц.