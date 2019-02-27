Общество

После вмешательства прокуратуры дедовичские школы оборудуют системой видеонаблюдения

Прокуратура Дедовичского района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в зданиях филиала дедовичской средней школы №2 отсутствуют системы технического контроля за обстановкой – видеонаблюдение для обеспечения защиты жизни и здоровья воспитанников.

В этой связи прокурор района обратился в дедовичский районный суд с исковым заявлением об обязании школы оборудовать здание трех филиалов системой видеонаблюдения.

Требования прокурора судом удовлетворены, на образовательное учреждение возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.