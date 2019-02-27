Общество

Директор островской организации получил штраф за задержку зарплаты сотруднику

Островская межрайонная прокуратура по обращению местного жителя провела проверку соблюдения трудового законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на протяжении четырех месяцев заработная плата работнику ООО «Аграрник» выплачивалась со значительными задержками, превышающими один месяц. При этом работодателем, в нарушение ст.236 Трудового кодекса Российской Федерации, проценты за нарушения сроков выплаты заработной платы не выплачены.

В этой связи заместителем межрайонного прокурора в адрес руководителя общества внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

В отношении генерального директора ООО «Аграрник» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, работнику предприятия произведена выплата перерасчета заработной платы, виновному лицу объявлено замечание.

Государственной инспекцией труда в Псковской области руководитель организации признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.