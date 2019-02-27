Общество

Мастерская добра

Говорят: «Добро всегда возвращается добром». Эта нехитрая формула дала жизнь множеству благотворительных начинаний, которые помогают накормить голодных, вылечить больных и вернуть надежду и любовь тем, кто давно забыл о ней. Речь идет не только о крупных федеральных проектах, известных всей стране, но и о местных, адресных программах, которые реализуются стараниями некоммерческих организаций и волонтеров.

Одним из примеров таких проектов является «Мастерская «Доброго Пскова». Не слышали? А между тем, эта мастерская уже помогла десяткам псковских ребят получить навыки ручного труда и ощутить себя настоящими добрыми волшебниками, способными подарить радость!

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Проект «Мастерская «Доброго Пскова» работает в нашем городе на протяжении более двух лет. Благотворительная инициатива реализуется ПРС «Поколение» совместно с ПОООМС «Дети - наше будущее» в партнерстве с региональными НКО и ремесленниками.

В рамках проекта проводятся мастер-классы по разным направлениям ремесел и рукоделия: лепка, роспись, изготовление открыток, рисунков, вышивок и многое другое.

В процессе обучения и работы волонтеры рассказывают детям о благотворительности, а также о том, какой может быть помощь другим людям. На мастер-классах дети развивают навыки коллективного общения, знакомятся с новыми людьми, учатся делать что-то новое, полезное, создавая в игре или на мастер-классе две поделки. Одну из них ребенок оставляет себе, другую - передает как сувенир для беспроигрышной «Лотереи Добра». Деньги, вырученные за поделку, идут на адресную помощь благополучателям «Доброго Пскова».

Мастер-классы проводятся совершенно бесплатно. Обычно организаторы включают их в программу массовых праздников - Пасхальной ярмарки, Дня защиты детей, новогодних торжеств.

В каждом занятии принимают участие до 10-15 детей самых разных возрастов: и трехлетние малыши, и школьники с удовольствием обучаются нехитрым ремеслам у профессионалов. Очень часто старшие дети затем сами проводят мастер-классы в качестве волонтеров «Доброго Пскова».

Мастерская авторской керамики, мастерская ручного творчества «Идея», творческая мастерская «Матрёшкины сказки» - в разное время в проекте приняли участие многие псковские ремесленники и мастера.

Вне праздничных площадок мастер-классы обычно проводились на базе мастерских, но сравнительно недавно у движения «Дети - наше будущее» наконец, было подготовлено для этих целей помещение на Рижском, 31. Именно здесь, на Завеличье, и будут проходить творческие благотворительные мастер-классы в дальнейшем.

Сказать, что занятия псковским детям нравятся – значит ничего не сказать. «Достаточно посмотреть на их лица во время проведения мастер-классов, - говорят организаторы. - Дети очень довольны: они не только осваивают новые умения, но и проникаются значимостью того, что они делают. У мастеров тоже есть свой резон - они продвигают свои знания, мастерство. Даже с рекламной точки зрения это им интересно».

Логика проста: чем больше мастер-классов будет проведено, тем больше сувениров будет сделано, тем чаще будет проводиться «Лотерея Добра» и тем больше средств будет собрано в благотворительных целях. Все от мала до велика собираются в общую команду для достижения общей доброй цели.

При этом стоит отметить, что консультации и помощь мастеров осуществляются безвозмездно. А вот материалы, необходимые для производства, оплачиваются из средств программы. Именно для этого в настоящее время на платформе начинание.ру проводится сбор денег (в рамках проекта «Добрая провинция»). «Мастерской «Доброго Пскова» требуется порядка 35000 рублей для продолжения работы с детьми и ремесленниками города. Эти деньги позволят закупить не только заготовки и материалы для творчества, но даже приобрести дополнительное оборудование - для изготовления открыток и значков.

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Поддержать проект можно любой суммой. Главное - набрать необходимые средства до 1 апреля. А значит, времени осталось не так много.

Добро возвращается добром. Давайте докажем это, псковичи!