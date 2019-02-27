Общество

Отделение ПФР по Псковской области информирует о доставке пенсий в праздничные дни марта

Отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области информирует о доставке пенсий и других социальных выплат в праздничные дни марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Выплатной период в Псковской области начинается с 5-го числа каждого месяца и заканчивается 25 числом. В соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она производится досрочно. Это общее правило для почты России и для банков.

Так как 8, 9, 10 марта являются нерабочими днями, то выплата будет произведена досрочно.

С 11 марта пенсии будут доставляться почтовыми отделениями по привычному графику. Финансирование кредитных учреждений для зачисления средств на счета получателей пенсий и ЕДВ будет также произведено в обычные сроки.

Добавим, что на сегодняшний день пенсии и социальные выплаты по линии ПФР 40% пенсионеров и льготников получают через отделения почтовой связи, 60% - через кредитные учреждения.

Для изменения способа доставки пенсионер может направить соответствующее заявление в электронном виде через сервис «Личный кабинет гражданина», а также обратиться в территориальный орган ПФР либо МФЦ по месту жительства лично или через доверенное лицо (на основании соответствующей доверенности).

Подробнее о выборе способа доставки пенсии жители региона могут узнать на сайте ПФР.

Специалисты регионального отделения пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе ВКонтакте https://vk.com/pfr_pskov.